Piazza Saffi gremita per Orietta Berti, il suo omaggio a Secondo Casadei

Ha riempito piazza Saffi di pubblico l'ospite d'eccezione di "Cara Forlì", l'omaggio musicale a Secondo Casadei e la Romagna. Sono tantissimi i fan Orietta Berti che sono affluiti in piazza per ascoltare la cantante che, grazie a 'Mille' con Fedez e Achille Lauro è in testa a tutte le classifiche del momento, raccogliendo seguito anche tra i giovani. L'esperta e sempreverde cantante ha calcato nella serata conclusiva di domenica il palcoscenico allestito nel cuore del centro storico forlivese per un un concerto dal vivo.