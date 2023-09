Unieuro 2.015, ecco le stelle americane: "Johnson e Allen sono due giocatori molto importanti"

Presentati i giocatori statunitensi della Pallacanestro Forlì 2.015 Kadeem Allen e Xavier Johnson. "In un campionato così competitivo come quello di quest'anno, Johnson e Allen sono due giocatori molto importanti per noi - afferma il presidente Giancarlo Nicosanti Arrivano da esperienze diverse. Xavier Johnson è in Italia già da tre anni e ha già vinto il campionato di A2. Allen è in Italia per la prima volta e siamo molto felici di averlo in squadra; viene da esperienze importanti in Nba e in Europa".

"Dovremo avere un po' di pazienza perchè i giocatori si adattino ad una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo - prosegue Nicosanti -. Sono sicuro che da domenica prossima saremo tutti pronti per divertirci in campionato che con ogni probabilità sarà il campionato più bello degli ultimi anni. Ci sono tante squadre forti e lo abbiamo visto anche in occasione delle Final Four di Supercoppa. Ogni domenica ci saranno partite importanti e di qualità elevata. Per questo invito ancora una volta i tifosi a seguirci come hanno fatto nella passata stagione, sperando di migliorare il risultato dell'anno precedente".

Infine, le prime parole ufficiali in biancorosso dei nuovi americani: "Considerando il gruppo, la società, le persone che lavorano attorno alla squadra, per quello che ho visto in questo mese di lavoro, sono convinto che si possa nuovamente raggiungere la finale ed è quello per cui lavorerò quest'anno", afferma Allen. "L'obiettivo è vincere e credo che per la società e la squadra, quella appena passata sia stata una grandissima stagione, ma con un boccone amaro sul finale - così Johnson -. Io sono qui per migliorare quel risultato. Faccio i complimenti al Presidente e alla società per come hanno costruito la squadra. Siamo tutti qua per vincere".