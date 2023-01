"Rappresentate una città che è fiera di voi": altri giovani forlivesi diventano Ambasciatori dello Sport

Nuovi "Ambasciatori dello Sport della Città di Forlì". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo, affiancato dal sindaco Gian Luca Zattini, in occasione della seduta del Consiglio comunale, ha consegnato il riconoscimento a Matteo Ghirelli della Società Ciclistica Forlivese (campione regionale su strada, campione regionale su pista - specialità velocità, campione provinciale pista specialità corsa a punti, campione provinciale pista specialità scratch e terzo ai campionati italiani in pista specialità velocità), alle ragazze del Softball Forlì (Virgilia Mambelli, che ha vinto l'Europeo indossando la maglia della nazionale Italia Under 18; le Under 15 Letizia Giunchi, Ilaria Rubanu e Sofia Serafini, che hanno vinto il torneo delle regione e rappresentato l'Italia in Europa, arrivando al secondo posto; e le Under 13 Blue Berto, Syria Masotti, Vittoria Monti e Caterina Turci, che hanno vinto il torneo delle regione, rappresentato l'Italia e vinto il torneo in Europa e partecipato negli Usa alle World Series), e ai ragazzi della Blocstation acsd (Michelangelo Servadei Morgagni, campione regionale Under 12 disciliplina arrampicata Boulder, e Dafne Cimatti, campionessa regionale categoria Under 14 categoria Lead) che si sono caratterizzati nel 2022 per i risultati sportivi ottenuti. "E' un ringraziamento che l'amministrazione comunale fa agli atleti, perchè rappresentano una città che è fiera di loro", le parole di Mezzacapo. "L'importante è divertirsi, ma non bisogna farsi travolgere dall'ansia del risultato", le parole del primo cittadino. "E' una passione che va goduta", ha concluso.