Sacrificò la sua vita per salvarne altre: concerto gospel in memoria di Silver Sirotti

Martedì è stato ricordato il 46esimo anniversario dell'attentato al treno Italicus, avvenuto a San Benedetto Val di Sambro il 4 agosto 1974, nel quale persone la vita il giovane forlivese Silver Sirotti. Oltre alla cerimonia in sua memoria nel parco “Silver Sirotti” di via Ribolle, si è svolta una serata musicale che ha avuto come protagonista gli “Intercity Gospel Train”. A promuoverla, come sempre, l'Avis di Forlì e il Comune. Il concerto si è svolto nella Cattedrale di Forlì. La serata è stata aperta da una breve riflessione nella quale ha preso la parola anche il fratello di Silver, Franco Sirotti: "Essere suo fratello è un onore, perchè il suo gesto è nobile e rispecchia uno dei valori più grandi della vita, ovvero l'altruismo".