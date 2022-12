Sedicicorto nelle scuole, oltre 230 recensioni di cortometraggi da parte degli studenti forlivesi

Anche quest'anno Sedicicorto Forlì International Film Festival ha dedicato una specifica attenzione agli studenti del territorio. "MenoD5" è stata una selezione di cortometraggi di ogni genere con durata non superiore a 5 minuti. Sono film che trattano principalmente di attualità e tematiche sociali. I film sono stati presi in esame e valutati dagli studenti delle scuole medie e superiori, con recensioni e dibattiti in aula. ForlìToday ha pubblicato a puntate una selezione di queste recensioni degli studenti. In tre sono stati scelti come le recensioni migliori.