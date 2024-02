Sedicicorto coinvolge oltre duemila studenti nelle scuole: tanti temi sociali al centro delle recensioni dei ragazzi

Per "Meno di 5", la sezione di Sedicicorto dedicata alle scuole, hanno partecipato per l'edizione 2023 93 classi tra medie inferiori e superiori, per un totale di 2250 alunni. I partecipanti al concorso recensioni sono stati circa 150. I vincitori 2023 sono: Daniel Ruffilli, Scuola Media Palmezzano, classe Terza, ha recensito il film Unihabitable; Sara Mazzotti, Liceo Artistico Musicale Canova, classe seconda, ha recensito il film The Other Side; Chiara Bigoni, Istituto Tecnico Matteucci, Classe Terza, ha recensito il film Clothesline.