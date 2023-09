Sgarbi riscopre il Museo Etnografico, è chiuso da almeno 15 anni: "E' una bomba di antropologia"

Accompagnato dal sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessore alla Cultura Valerio Melandri, Sgarbi è stato portato prima a Palazzo Albertini, in fase avanzata di cantiere, ha visitato gli ambienti che, nei programmi del Comune, dovranno presto accogliere la Collezione Verzocchi, come richiamo per portare turisti in piazza Saffi. Poi il passaggio al Palazzo del Merenda, in corso della Repubblica, un grande contenitore culturale che è oggetto di un lungo e laborioso cantiere che vedrà presto la necessità di dover trasferire la Biblioteca Comunale. Sgarbi ha così visitato la Pinacoteca, ma sopratutto il Museo Etnografico Romagnolo, chiuso al pubblico da circa 15 anni, lodandolo a più riprese.

Leggi l'articolo completo