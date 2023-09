Tecnologia, plastici e mosaici: ecco il nuovo percorso didattico del Museo Interreligioso di Bertinoro

Inaugurato alla storica Rocca Vescovile di Bertinoro il nuovo percorso didattico all'interno del Museo. Questo percorso è stato pensato e progettato con particolare attenzione alle esigenze degli studenti, al fine di offrire loro un'esperienza educativa profonda e arricchente. Il Museo ha recentemente introdotto una serie di innovazioni mirate a migliorare l'esperienza dei visitatori, in particolare degli studenti in cerca di arricchimento storico-culturale.

All'interno della suggestiva Rocca di Bertinoro, si apre un percorso che unisce tradizione e tecnologia: oltre al rinnovamento delle sale e all'introduzione di un nuovo sistema di illuminotecnica, i visitatori ora possono ascoltare le principali preghiere monoteiste in lingua originale e scoprirne le similitudini. Anche le sale principali sono state rinnovate, mettendo in primo piano gli oggetti della tradizione religiosa con i relativi testi sacri di Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Le principali novità riguardano l'antica cisterna della Rocca. Questo luogo evocativo ospita ora una sala multimediale totalmente immersiva con la ricostruzione degli antichi luoghi di culto in scala 1:1.

Qui, i visitatori possono immergersi in un ambiente ricco di dettagli storici e culturali, vedere il Tavolo dei Pani o la maestosa Menorah sempre accesa, sentire il profumo dell'incenso o ascoltare l’antico suono dello Shofar; dal Roverto Ardente si giungerà così fino ad oltrepassare la tenda rossa del Santo dei Santi, lì si potrà ammirare una replica dell’Arca dell'Alleanza realizzata dall’artista Francesco Bombardi. Il Museo Interreligioso non è solo un luogo di dialogo e cultura, ma rappresenta anche una risorsa preziosa per il territorio, contribuendo alla sua crescita e rigenerazione. La sala congressi, recentemente dedicata a Fabrizio Fornasari, verrà utilizzata per esposizione temporanea di artisti, convegni e assemblee. L'intento è di dare spazio alle associazioni, ai volontari, agli artisti e agli studiosi che hanno a cuore il dialogo tra persone e religioni nella splendida cornice di Bertinoro.