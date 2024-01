Spiderman aiuta la Befana a calarsi dal campanile di San Mercuriale, bagno di folla in piazza Saffi

Epifania densa di appuntamenti in centro storico a Forlì. Un aiutante di eccezione per la Befana che si è calata dal campanile di San Mercuriale con l'aiuto di Spiderman. Bagno di folla in piazza Saffi, tanti i bambini nonostante il meteo instabile. Sempre molto attesa la calata dal campanile di San Mercuriale della Befana per l'occasione scortata dai Vigili del Fuoco, poi la vecchietta più amata ha distribuito i doni ai più piccoli.