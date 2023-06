La Cgil contesta il ministro Valditara: "No alla riduzione della rete scolastica e attenzione ai precari"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara martedì mattina è stato in Emilia-Romagna per fare visita ad alcune scuole interessate da alluvione delle province di Forlì-Cesena e di Ravenna. Ad accompagnarlo, l’assessora regionale alla Scuola, Paola Salomoni, e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Versari. A Forlì ha visitato la scuola media di via Sapinia, nel quartiere Romiti. Fuori dalla scuola un sit-in della Cgil.

