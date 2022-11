Un Natale per aiutare i gatti abbandonati: ecco panettoni e pandori solidali

L'abbandono dei gatti forse è ancora un fenomeno difficile da arginare, nel nostro territorio ci sono diverse associazioni che si occupano di gestire gli abbandoni ed ospitare, nutrire e curare i felini senza una casa. Una di queste è Emergenza Randagi Forlì, che come ogni anno, in vista del Natale organizza una raccolta fondi.

Stanno infatti arrivando anche per il 2022 i panettoni e i pandori artigianali, realizzati dalla Pasticceria Fraccaro, per aiutare i mici abbandonati. Una delle tante iniziative con cui si possono sostenere i volontari che ogni giorno donano il loro tempo a questi animali. Ci saranno il panettone con praline di cioccolato (1kg) a 17 euro, il pandoro classico (1kg) stesso costo, che si possono prenotare entro il 30 novembre con un messaggio WhatsApp al 3342894798

Il motto dell'associazione è : “gattari si nasce. Randagi, purtroppo, si diventa”. L'associazione animalista, protezionista e senza scopi di lucro, è nata “per promuovere la cultura del rispetto per i gatti e per mettere in campo azioni volte ad arginare il deprecabile fenomeno del randagismo felino, purtroppo ancora molto diffuso anche nel nostro territorio – si legge sul sito -.Da anni gestiamo con passione un rifugio che ospita moltissimi gatti trovati randagi, in situazioni di difficoltà, o abbandonati da quella che credevano essere la loro “famiglia”. Ci occupiamo anche di numerose colonie feline presenti sul territorio, per le quali procuriamo cibo, cure veterinarie e adeguate strutture per i loro appartenenti. Tutti noi di “Emergenza Randagi Forlì” ODV svolgiamo la nostra attività in maniera totalmente liberale e volontaria, supportati anche da tanti cittadini che, in svariati modi, ci aiutano e ci incoraggiano a proseguire nella nostra mission”.