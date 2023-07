Furlé Trotter - Alla scoperta degli antichi organi nelle chiese di Forlì, la funzione della musica sacra

Nella seconda parte della ventiquattresima puntata, abbiamo continuato a seguire le tracce di Gaetano Antonio Callido a Forlì, recandoci in un’altra chiesa in cui è presente un esemplare di organo da lui prodotto, in piazza Morgagni nella Basilica di San Pellegrino Laziosi, dov’è presente e opera da oltre settecento anni l’Ordine dei Servi di Maria. Ammirando l’organo, con le spiegazioni di Matteo Matteis, studioso ed esperto di musica sacra, abbiamo anche approfondito l’origine, le caratteristiche e l’evoluzione di questo genere di musica, che ha profonde e antiche radici nella nostra tradizione culturale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlé Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.