Un forlivese a Parigi

Più interessante è un blocchetto1 di fogli allegato al taccuino nero; in esso si leggono i dettagli del viaggio a Parigi tra il 19 agosto e il 4 settembre.

Prima di raccontare il viaggio, scrive un rendiconto:

Partii da Forlì con lire 2224,00. Più ebbi a Bologna 59,75. Somma 2283,75.

Riportai a casa 210,00. Ebbi da Bedei 60,00 in oro; da Bonavita 40,00 in carta; da Sostegni 15,15.



19 Agosto

Partenza da Forlì ore 5.48 p.m. 1° classe Bologna (Lire) 5.15 (riduzione).

20 Agosto

Cambiai lire 218,50 di carta in lire 200 d'oro, cioè pagai l'aggio di lire 9,25% cioè 21,85 ogni marengo. Un altro cambiavalute mi chiese 9,50%.

Pagai a Rando e Buggio 654,50 in carta per avere una tratta in oro su Parigi di lire 600 d'oro cioè lire 54,50 per 30 marenghi, cioè pagai solo 21,81 il marengo.

21 Agosto

Parto da Bologna per Torino ore 12.55 ant. Pago 18,60 in 2 classe.

Giungo a Torino ore 8.25 ant.

Albergo Dogana vecchia n.53, presso la piazza del Municipio trovo Fantini di Forlì. Cambio altre lire 109, ottenendo aggio migliore che a Bologna.

Segue una sost

Visita al giardino zoologico.

Monumento al Duca di Genova in piazza Solferino, concetto ardito e nuovo.

Monumento a D'Azeglio, contro la stazione, semplice e bello.

Infelicissimo è il monumento a Cavour; l'Italia inginocchiata, procace, offre una corona a Cavour che anche abbraccia: son belle le figure sottoposte.

Trattoria Cuccagna in Doragrossa, ottima e modica.

Caffè romano, in piazza Castello canto, ballo, lumi.



Attraversando la Savoia

22 Agosto

Partenza da Torino ore 9.30 ant.

Biglietto per Modane lire 7 invece di lire 9,25 prezzo ordinario.

Tunnel Moncenisio, 27 i minuti precisi impiegai a traversarlo: v'è un cantoniere ogni chilometro con lanterne.

Visita dei bauli a Modane.

(...)

Appena fuori dalla stazione di Modane lunga serie di bei muri di sostegno ed uscite con fognerelle visibili fra la breccina delle arcate.

Tunnel in riparazione – grossa armatura: forti filtrazioni.

Il conduttore avvisa di non sporgere il capo.

Più bella la coltura della Savoja che della valle di Susa.

Differenza fra il tempo medio di Roma e quello di Parigi 43': è indietro quello di Parigi.

Fiera ad Aiguebelle – vacche pocco diverse dal tipo reggiano, sono più piccole e più magre.

Gendarme francese e sue millanterie fino a Chambery.

Pranzo alla stazione di Culloz.

Riparto alla sera 9.23 per Ginevra ove si giunge alle 11.24. Il viaggio da Culloz a Ginevra costa 6 in seconda.

Nelle stazioni di Savoja è scritta sul muro la loro altitudine.

Mietesi adesso il grano in Savoja, piccole biche di covoni a foggia di pagliai con stollo.

Piccolissime canape ancora non tagliate. Grandi praterie.

Magnifico lago Bourget che quasi sempre si costeggia da Aix les Bains a Culloz a poca distanza fra queste due città il Rodano separa la Savoja dalla Francia: Culloz è in Francia.

(…)

Ginevra

A Ginevra alloggiamo all'Ecu de Geneve sul Rodano: dalle nostre stanze si vede l'isola di Rousseau presso il ponte des Bergues, il ponte del Monte Bianco, e il principio del Lago.

23 agosto

Pioggia dirotta: poi rasserena. Monumento nazionale – 2 statue di bronzo:

Post tenebra lux

Un pour tous et tous pour un

Sugli stemmi delle due statue di questo monumento stanno i due motti suddetti.

Monumento a Rousseau: statua in bronzo seduta in una bella isoletta sul lago unita da ponte sospeso.

Colazione alla Pension du Rhone, Rue de Rhone.

Bei giardini pubblici: magnifiche ajuole ellittiche di Coleus rosso vivace con cinte di Sedum; altre di Canna indica, altre di Alternanthera picta per fondo con una grande croce di una pianta grassa verde.

Giardino botanico disposto con tutta eleganze: bel busto a Decandolle ajuole rettangolari cinta da sempreverde tosato a 10 o 15 cm d'altezza: bei cartelli di majolica su tutte le piante, molte lacune, troppe, nelle ajuole.

Cattedrale bella senza altari perché protestante, nostra sorpresa, credendola chiesa cattolica: v'è il monumento con l'armatura del Duca di Rohan.

Hotel de la Ville: ivi è la sala dell'Alabama, in cui si sciolse il grave problema fra l'America e l'Inghilterra, presidente Sclopis.

Alla sera uragano – episodi buffi, inutili sforzi per arrivare al teatro des Bouffos Parisiens in cui dovea rappresentarsi Giroflé – Girofla.

Fantini cerca orologi ovunque.

24 Agosto

s'incontrano Umiltà Giuseppe e Umiltà Angelo (…).

A Pasqualino lire 3, non s'usa fare ricevuta.

Biglietto per Parigi lire 57,55 da Ginevra a Parigi.

Nefiez vous des voteurs (in tre lingue) è scritto in tutte le stazioni svizzere alla dispensa dei biglietti.

Gli svizzeri dicono anche septante invece di soixante dix.

Si parte da Ginevra a ore 10.49 di Berna.

Bel campo di saraceno in piena fioritura fra Ginevra e Verrier Meyrin.

Nelle ferrovie svizzere e francesi non bucano mai i biglietti, quelli di 2 classe sono verdi.

Appel au chef de train

en cas de danger absolu

Spesso s'incontra grano saraceno in pieno fiore presso Macon vigneti, praterie.

Enormi pipe in legno

Giungesi a Macon alle ore 5 pom. Statua in bronzo di Lamartine sul Quai de la Sahone inaugurata l'altro dì, cioè il 19 agosto.

Enormi pipe in legno indicano i tabaccai.

Hotel du Sauvage – pranzo discreto, formaggio Roquefort.

Parto da Macon 9,45 pom.

Cavalli aggiogati all'aratro presso Brienon.

Vigne frequenti: praterie. Abbondano il pioppo e i salici, nessun ordine nei campi, nessun filare o pochi irregolari.

Grandi colture di barbabietole. Si traversa la bella foresta di Fontainebleau.

Presso Parigi orti e spalliere bellissime di frutti.

Arrivo a Parigi

25 Agosto

A 11.40 ant. Si giunge a Parigi di 25 agosto.

Si prende una vettura a 4 posti – 2.50 all'ora e 0.25 per bagaglio.

Si traversa Rue de Rivoli e si passa avanti al Louvre per giungere alla Madeleine.

Si stenta a trovare l'Hotel de famille (nella via Duppol) finalmente si trova al n.16: ciò spiega perché Pasqualini non ebbe il telegramma: la mademoiselle Arthur ci manda al numero 9 ove tiene camere mobigliate. Si fa colazione al Restaurant Durand: poi si visita la grande chiesa della Maddalena che sta di fronte. Indi si gira per la piazza della Concordia, ponti e Campi Elisi, arco della stella, poi in tramway a vapore che rimorchiamo due carrozze con imperiale, si va a Puteaux pei viali della grande armata e di Builly.

Alla sera si percorrono i boulevard, si vede l'Opera e la nuova illuminazione elettrica nella rue che prospetta l'Opera.

26 Agosto

Café des Princes: Boulevard Montmartre scene graziosissime nell'interno, fuori dopo la caduta dell'impero non possono più stare.

(segue lista di caffè e di ristoranti).

Avorio e campane

27 Agosto

Galerie du travail.

Bei denti d'elefante. Dente d'avorio, costano solo 1419 lire, un altro 1650 lire.

Alle 4 concerto di campane mosso da due operai; il concertatore sta seduto come ad un piano, e muove una tastiera, si sente a 1 e ½ tutti i giorni.

Bella mostra di acciai e ferri da badili, vomeri, vanghe (…).

Termini migliari in ghisa.

Semplicissima colonna in ghisa portante una lastra colle indicazioni stradali.

Ferriate circolari in ghisa divise in settori per difendere le piante nei boulevards, e senza avere il calpestamento dannoso, aver l'aria e l'acqua alle radici degli alberi.

Nel padiglione del Ministro dell'interno bei prodotti agrari, disegni e fotografie di vacche italiane, e di aratro a vapore Fowter dello penitencier agricole e a Casabianda (Corsica) e bei disegni di prosciugamenti delle paludi esistenti intorno a questo penitenziario.

La sera si va al Mabille Avenue Montaigne, si pagano lire 5 all'ingresso: incantevole giardino, ballo piacevolmente osceno.

Barbaramente, ma con educazione

28 Agosto

Visita all'Abattoir de la Villette. Grande mercato coperto da vasta tettoja in ferro. Il mercato è diviso in piccoli edifici che sono separati da lunghe strade: sono piccole camere e il sistema cellulare: pei bovi a cui si recide prima il capo, non vi sono gru, si dividono in pezzi prima di appenderli a grosse stringhe di legno appoggiate a travone in ferro.

Vastissimo salone è l'ammazzatojo dei suini. Vi sono piccole gru scorrevoli con rotelle sull'ordinario pavimento: e lunghe file di carrieri, una ruotaja centrale per un carro a mano di trasporto, s'ammazzano barbaramente a colpi di mazza entro piccolo steccato dicendo loro:

messieurs s'il vous plait

Dall'Abbattoir al Trocadero un'ora in tramway e 0,30 di tassa.

Concert des ambassadeurs: elegantissimo caffé concerto sfarzosamente illuminato in tutte le banche della platea hanno dinanzi una stretta tavola in cui portano il caffé e le bibite che prima conviene pagare: nulla si paga all'ingresso.

Bel palco scenico, parodia di Giuditta e Oloferne.

Buffonate indescrivibili a cui partecipa il pubblico: salti e giuchi diversi. Bellissime giovani assai scollate ed eleganti sedute in giro entro il palco scenico.

29 Agosto

Giro con Guarini e la contessa per la sala delle macchine inglesi. Vidi funzionare la legatrice mietitrice.

Smith ha una macchina, converrà chiedere quale l'uso.

Alimentatori automatici Marshall e Clayton.

Padiglione spagnolo dei vini: di ammirabile effetto ottico, grotta a pareti di bottiglie.

Pranzo al Grand Hotel, Lire 8 per coperto, si paga prima.

L'elegantissima sala contiene 250 persone in 5 grandi tavole.

Le vivande lascian a desiderare.

Gita al Quartier latino.

Bella birraria con vaghe cameriere assai libere.

Grande ballo (...), il ballo tradizionale degli studenti si paga 1 lira è meno elegante ma più affollato, più chiassoso (…).

30 Agosto

Materiel d'horticulture.

Bella mostra di ferri, articoli di Borel, 10 Quai du Louvre.

Ports de commerce: interessantissimo. Ricca mostra di pannelli di Marsiglia della Grande Huilerie la Madeleine (…)

Si vide il capitano Boyton col suo apparecchio di gomma, due piccoli remi direttori del movimento, più tardi si vide un palombaro discendere nella Senna.

Rapido esame della galleria delle macchine.

31 Agosto

Colazione in Rue St Dominique n.225 Caffè Dupuis.

Visita al Jardin d'acclimatation entro il Bosco di Boulogne.

Pasto alle foche. Belle collezioni di cani, di vacche, di giraffe.

Passeggiate sugli elefanti, sui dromedari: veicoli trascinati dagli struzzi. I Guachos che arrestano i cavalli col laccio – bello spettacolo, belle le loro donne.

Copiose accolte di volatili. Passeggiata a cavallo su Poneys. Tramway piccolo per Poneys. Incubatrici artificiali, macchine per alimentare il pollame.

Salita sull'Arc de l'Etoile, partenza di Pasqualini. Ore 11 pom.

1 settembre

Gita a Versailles – 1 classe – lire 4.40.

Grande castello – galleria stupenda.

Appartamento riservato di Maria Antonietta. Sala del Senato. Non si potè vedere quella del Parlamento. Parco incantevole, grandioso, a disegno geometrico, giuochi d'acqua.

Lunga attesa. Stupenda visita alle 9 di sera del grande bacino di Nettuno illuminato con luce elettrica, bengala.

2 settembre

Al giardino delle Piante.

Le bestie feroci son meno numerose e meno belle del Museo zoologico di Torino. Le gallerie sono aperte martedì e giovedì dalle 2 alle 5 ore e la domenica da 1 alle 5.

La celebre Robinia piantata nel 1636 da Vespasiano Robins vive ancora: noi ci sedemmo in un sedile circolare che la circonda, il tronco avrà il diametro di quasi 1 metro, e sarà alto 2.80: ha grossi rami collegati con carchi e tiranti in ferro.

Nel suo cartello è scritto:

Robinia pseudoacacia – Lin.

Acacia virginensis spinosa – Roy.

Amerique septentrionale.

Introduit en France par Jean Robin en 1601. Planté par Vespasian Norin en 1636.

Le ferite della Robinia sono tutte incatramate nel deformissimo tronco.

I cartelli colorati in

Rosso: medicinale

Verde: alimentare

Bleu: industriale

Giallo: ornamentale

Nero: velenoso

Ciascuna pianta ha il cartello di vario colore, come qui sopra, nell'Ecole de Botanique.

I Bisonti. Gli Orsi (son più belli quelli di Torino). A Torino mancano i nomi: grave difetto. A Parigi vi è sempre il volgare e il latino.

I Zebù dell'India.

I Bufali del Capo di Buona Speranza.

Scuole di maschi e di femmine condotte dai loro maestri e maestre a studiare.

Le ajuole sono coltivate non troppo bene, sono rettangolari e delimitati da piccolo sempreverde, come a Ginevra precisamente.

Halle des Vins.

Botti che contengono (…) 147,40 litri.

3 motori a gaz Otto per travasare, uno se ne vide in azione.

Le botti son tutte in quercia.

È uno spettacolo imponente, pare una città con lunghissima cantina: milioni e milioni di botti.

Notre Dame – vista al di fuori, spaventevole coda.

Morgue – 12 letti in ferro, su due file: nessun cadavere, solo vedevansi scarpe, abiti, fotografie.

Louvre, Tuilieries, Arco del Carrousel.

Folies Bergeres, si pagano 2 lire è elegantissimo teatro, con giardini, fontane, passeggiate di cocottes, pantomime, musica, salti: incredibili buffonate. S'incontra Graziadei.



3 settembre

Galleria delle Macchine straniere, bella vetrina di corallo italiano senza nome,

Koluftinger e C. di Bologna espone bella vetrina di canapa pettinata.

Bella mostra di legni giapponesi.

Macchina per mulini del Millot di Svizzera.

La Grecia ha una motrice a vapore verticale del prezzo di lire 5000 esposta da Basitiades.

Grandiosa vetrina piena di cacao di Venezuela.

Bei quarzi auriferi di Venezuela, bianco-dorati, chiederne un saggio a M. Thirion – console a Parigi.

Coreggio in crine.

Vagoni per tramway e per ferrovia del Belgio.

Magnifica mostra di macchine della Società Cockervill – Seraing di Belgio.

Fra le altre vi è un pozzo

Puit aux pompes

(…)

Vi è la relativa macchina a vapore di 300 cavalli per muovere quelle pompe elevatrici dell'acqua da 550 m. di profondità.

Quattro statue di finto bronzo circondano l'elegante mostra.

Funziona una grande macchina svizzera F. Saurer e fils per ricamare un tessuto lungo di metri – un operajo con una manovella, e un quadrante fisso sopra un dato disegno dirige il lavoro.

Bella vetrina di bozzoli, farfalle, semi e seta dello Attacus Yama mai esposta dal Marchese di Riscal – Spagna.

Bei lavori giapponesi.

Grande modello delle prove fatte alla Spezia con cannone di 100 tonnellate.

(…)

Stupenda collezione della Scuola imperiale tecnica di Mosca, ordine e ricchezza ammirabili.

Solite zangole e barilotti verticali in legno del Belgio.

Coreggie belgiche in crine.

Estintori a gerla e a pompa su due ruote del sistema Banotas – Belgio.

Danimarca – Mietitrice, falciatrice L'Etoile.

Un apparecchio per spandere gl'ingrassi polverosi distano le due ruote 3.80. Un altro per seminare alla volata lungo pure 3.80.

Uno stirpatore.

5 aratri – tutti in ferro, elegantissimi, a buoni prezzi.

Una zangola a cavallo per 250 franchi – grande barilotto conico verticale, con agitatore interno a due parti in legno.

Altra zangola a meno per sbattere 35 (cg.?) di crema – foggiata come la prima.

Una macchina per petrir le beurre – Spatole; vasi pel caseificio.

Un vaglio ventilatore. Un rastrello a cavallo. Un erpice.

Un apparecchio per determinare la ricchezza in burro del latte.

Grande pompa centrifuga in azione Wi. Van Saethen e J. Reaillier.

Due aratri giapponesi in legno con 1 sola stiva, e un vomere e orecchio piccolo in ferro senza coltro.

Macchine agrarie di Umbrath e C. di Praga – 3 trebbiatrici a mano assai simili alla Lanz per ingranaggi e per battitore una ha i portapaglia e si muoverà a maneggio.

Due trinciaforaggi tipo Lester.

Un maneggio del tipo Biggi, (…).

Un ventilatore.

Julius Carow ha un trebb a mano per 210 lire. Il battitore è dentellatto ed anche il controbattitore come nella Reuben Hunt e C.; il controbattitore è molto lungo.

Egli ci ha pure un trebbiatojo con ventilatore a vapore per 100 lire; ed un seminatojo a cavallo migliorato costa 150 lire; è a spazzola; lungo 3,70.

4 settembre

Classe 51. Materiel et Procades des Exploitations rurales et forestieres.

Macchina locomobile a focolajo verticale di 3 cavalli; costruita da Durenne di Courbevoie, ha 3 ruote pel trasporto. Segue una Presse continue pour extraire les jus des betteraves

Poi una locomobile orizzontale di 15 cavalli sembre di Durenne.

Locomobile inexsplosible Belleville 12 cav comportant un foyer pour emploi de combustibiles de toutes natures.

Chiedansi schiarimenti e catalogo generale gratuito al padiglione dei generatori Belleville pres la porta rapp.

Locomobile Compound 5 cav Fives Lille.

Baromoteur Gaston Bozerian – due sono separati: fra la nota dei compratori vi è anche Demorsier di Bologna – uno di questi è applicati a un trebbiatojo a mano – solito.

Cartier – vedi catalogo.

(…)

Mietitrice Lallier e fils di Soissons 900 lire.

Batteuse a bras, nouvelle invention F. Duprat a St. Symphorien (Gironda) sgrana 3 ettolitri all'ora: costa 100 lire. Ha un grande cilindro formato da tante sbarrette circolari di ferro, lontane 0.03 fra loro, e un controbattitore di sopra ugualmente fatto che ne abbraccia il quarto circa e cade successivamente dall'atto del medesimo. Ha un lungo telajo, un grande volante, ma non è buona.

L'idee est nouvelle, mais n'est pas bonne.

Maneggio David di Orleans: uno ha una semplice ruota conica orizzontale e rocchetto verticale calettato sull'albero: l'altro ha il maneggio chiuso in cassa di ferro, solo ne esce l'albero che va ad un moltiplicatore di velocità formato da una ruota dentato vertice e da un rocchetto che s'impernia sopra l'albero stesso della puleggia.

(…)

Sulle pareti bella mostra di concimi chimici, di pannelli oleiferi, e di grandi touretaux de poissons.

(…)

Falciatric di Albert Blond e figlio a Deville Les Rollen ha due lame a sega scorrevoli, l'una sull'altra: l'inventore la chiama nouvelle fancheuse a deux lames sans doigts.

Simili altri due compartimenti.

Ascensione con Calzoni, Forti, Marani, Poggioli e Tamburini – ore 5.16 – ritorno ore 5.28.

Salgono 25 persone per volta – nel pallone ci era un termometro, un igrometro e un dinamometro indicante lo sforzo di 5000 Cg provato dalla corda.