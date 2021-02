Le pagelle di Forlì-Correggese, una squadra compatta e unita: il 7 è più che meritato

Il Forlì non sbaglia e dopo un mese senza vittorie torna al successo battendo per 2 a 0 la Correggese con le reti, una per tempo, di Corigliano e di Gasperoni.

STELLA 6,5: Voto di incoraggiamento per il nostro classe 2002 che fa il suo esordio tra i grandi; poco impegnato ma nel complesso sicuro e attento.

MARZOCCHI 6,5: Rispolverato dalla naftalina non sembra nemmeno arrugginito galoppando sulla fascia di competenza.

SEDIOLI 7: Lasciato a dirigere la difesa se la cava alla grande blindando il successo.

GIACOBBI 7: Gettato nella mischia a pochi minuti dal match per il forfait di Sabato, non accusa il colpo e dimostra tanta bravura e dedizione.

CROCI 6: Il più timido del reparto arretrato, qualche distrazione ma nel complesso bene anche lui.

BUONOCUNTO 7,5: Mostruosa la sua prestazione, da leader vero!

BALLARDINI 6,5: Generoso come sempre, indossa l'elmo da vichingo per portare a casa la vittoria ad ogni costo.

CORIGLIANO 7,5: Ancora a segno il centrocampista toscano, ha margini di crescita incredibili.

GIGLIOTTI 7: Sfortunato in fase realizzativa ma sempre nel vivo del gioco: Finalmente!

GASPERONI 7,5: Ispirato come non mai, delizia la sua prestazione con una rete alla "Kaka".

FERRARI 7: Fa reparto da solo, impegnando l'intera retroguardia reggiana e offrendo una prestazione di alto livello.

Dal 72° ZAMAGNI 5,5: Entra troppo morbido, magari un pochino più di attenzione.

Dal 72° ZABRE 6: Grazie a lui gli ospiti restano in dieci e per poco non arriva per la prima rete in stagione: bravo "Buba".

Dal 78° POZZEBON 6: Gli ampi spazi lo aiutano ma resta il fatto che entra col piglio giusto.

ALL. GRAZIANI/ANGELINI 7: Date a Cesare quel che è di Cesare, squadra attenta e determinata a fare bottino pieno: era ora!

VOTO DI SQUADRA 7: Compatti e uniti dal primo in campo fino ai compagni in tribuna, l'abbraccio di tutto il gruppo nel finale è quella scintilla che a volte può far svoltare positivamente una stagione nata male.