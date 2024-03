Le pagelle di Forlì-Fanfulla, vetta ad un punto: squadra da 7, sognare è più che legittimo La rete dei biancorossi arriva al 43° del primo tempo ed è stata realizzata da Maggioli sugli sviluppi di calcio d'angolo. Con questa vittoria i galletti scavalcano il Ravenna in classifica e si portano a quota 52 punti, un punto dietro la nuova capolista Carpi

Continua la corsa del Forlì che ritrova i tre punti battendo per 1 a 0 allo stadio "Morgagni" un Fanfulla che fino a questo momento in trasferta era la miglior squadra del girone per rendimento. La rete dei biancorossi arriva al 43° del primo tempo ed è stata realizzata da Maggioli sugli sviluppi di calcio d'angolo. Con questa vittoria i galletti scavalcano il Ravenna in classifica e si portano a quota 52 punti, un punto dietro la nuova capolista Carpi.

PEZZOLATO 6: Quasi mai chiamato in causa, per lui una domenica di relax.

VISANI 6: Ordinato e intraprendente magari non perfetto ma la sua crescita resta costante.

TAFA 7: Ha acquisito sulle spalle le mostrine di comandante della difesa biancorossa.

MAGGIOLI 7,5: Si trasforma da rapinatore d'area siglando il goal che vale tre punti; per il resto prestazione senza sbavature e con tanta voglia di vincere.

CHECCHI 6: Rispolverato dalla naftalina la sua gara dura un tempo poi alza bandiera bianca per un colpo al ginocchio.

PECCI 6: Le scelte tattiche lo costringono più a difendere che ad offendere ma lo fa con buoni risultati.

BALLARDINI 6,5: L'assenza prolungata dal campo pare ormai un lontano ricordo; tanto lavoro sporco ma assolutamente prezioso.

LOLLI 7: Nonostante la giovane età si carica sulle spalle il centrocampo biancorosso; onnipresente in mezzo al campo esce fra gli applausi.

GRESELIN 6,5: Meno appariscente del solito ma comunque una garanzia.

MERLONGHI 6,5: Ci prova più volte da calcio piazzato impegnando severamente Libertazzi, nel mezzo tanto impegno e corsa al servizio della squadra.

BONANDI 6,5: Timbra la traversa dopo una manciata di secondi, poi illumina per i compagni.

Dal 46° GRAZIANI 5,5: Fatica tantissimo soprattutto contro avversari più veloci di lui.

Dal 69° CASADIO 6: Ordinato e diligente fa il suo compitino.

Dal 74° BABBI 6- : Qualcosina in fase di costruzione, sicuramente utile alla causa.

Dall'87° ROSSO 5: Entra giusto in tempo per toccare di mano un pallone in area, ma per fortuna di tutti l'arbitro un secondo prima fischia la fine.

Mr. ANTONIOLI 7: Con la squadra in piena emergenza riesce comunque a fare risultato e a fermare un avversario che fino a quel momento in trasferta aveva fatto bottino pieno sia a Carpi che a Ravenna: mago!

VOTO DI SQUADRA 7: Se a sette giornate dal termine siamo lì ad un punto dalla vetta non è più un caso, sognare è più che legittimo!