Le pagelle di Forlì-Prato: Angelini perchè hai tolto Ferrari? Sedioli non fa rimpiangere Biasiol

Il Forlì impatta per 1 a 1 contro il Prato, seconda forza del campionato Nazionale Dilettanti girone D; al vantaggio dei galletti dal dischetto firmato Ferrari, risponde l'intramontabile Tavano nella ripresa.

DE GORI 6: Nulla può su Tavano che lo fulmina, per il resto solita ordinaria amministrazione gestita benissimo.

ZAMAGNI 6: La sua catena di destra è quella che funziona meglio, spesso si lancia in avanti alla ricerca del cross perfetto.

BIASIOL n.g.: Esce dopo una manciata di minuti per l'ennesimo guaio muscolare, sperando non sia nulla di grave.

SABATO 6,5: Solito califfo della difesa, gioca testa alta e a due tocchi.

CROCI 6: Cresce alla distanza, molto meglio nella ripresa dove osa di più.

GKERTSOS 5,5: Generoso ma impreciso negli ultimi metri, spreca qualche occasione importante.

BUONOCUNTO 5,5: Nervoso, si becca un giallo dopo pochi minuti che gli condizionano il match.

BATTAGLIA 5: Leggero per il gioco maschio che offre il Prato, non incide.

BALLARDINI 6: Passo avanti dopo la gara di Progresso, si sacrifica molto.

CORIGLIANO 6: Finalmente più intraprendente e nel vivo del gioco.

FERRARI 6,5: Batte e si sbatte, è glaciale dal dischetto.

Dal 5' SEDIOLI 6,5: Si procura un rigore sacrosanto poi non fa rimpiangere l'assenza di Biasiol: mica poco!

Dal 67' GASPERONI 5,5: Volitivo e poco incisivo, perde alcuni palloni che potevano costare caro.

Dal 74' PIVA 5: Arranca spesso finendo per compiere troppi falli.

Dall'81' GIACOBBI n.g.

Dall'87' CARLUCCI n.g.

All. ANGELINI 5: Opta per una squadra votata prima a non prenderle, ma la sostituzione di Ferrari, unico capace di far salire la squadra, resta una incognita.

VOTO DI SQUADRA 6: Nel complesso viste le assenze è un buon punto, i galletti non hanno mai mollato portando a casa un pari contro un avversario sicuramente più quadrato.