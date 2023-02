Le pagelle di Forlì-Pistoiese, il migliore è Piva. Ma la squadra merita un bel 7 Mister Graffiedi nel momento migliore opta per un cambio che non si rivelerà producente ai fini del risultato

Nella foto mister Graffiedi

Esce sconfitto il Forlì nel big match contro la Pistoiese; galletti ko 3 a 2 al termine di un match vibrante e ricco di emozioni. Varriale apre dal dischetto al 15°, poi pareggio al 16° di Barzotti; Di Biase sigla il vantaggio ospite alla mezz'ora poi al 46° Piva rimette le cose in parità ma al 66° Andreoli firma il definitivo 3 a 2 per i toscani.

DE GORI 5, 5: Il campo bagnato rende difficile una giornata che già lo poteva essere in partenza; esce male su Di Biase che lo fulmina, poi nella ripresa stesso copione ma per fortuna l'azione viene fermata per offside.

FORNARI 5,5: Il campo pesante lo rallenta, come nella ripresa quando si perde Andreoli sotto al naso che firma il goal vittoria.

RONCHI 6,5: Si "tuffa" nella palude del "Morgagni" dove si trova perfettamente a suo agio; lotta, sgomita e padroneggia in tutto il reparto difensivo.

MAINI 5,5: Rischia molto la giocata sbagliando troppe volte palloni velenosi.

RRAPAJ 8: A fine gara qualcuno gli chiederà la maglia perché nessuno è riuscito a prenderlo: clonatelo!

SCALINI 6,5: Nonostante il campo pesante, imposta e detta i tempi giusti.

PARI 6,5: Un guerriero in mezzo al campo, quando può cerca anche la conclusione in porta.

NARDELLA 6: Al 40° calcia a botta sicura ma la palla colpisce il palo, nel mezzo tanto lavoro sporco e buone individualità.

PIVA 7,5: Gara superlativa per spirito di sacrificio, la rete del momentaneo pari il giusto premio.

CAPRIONI 6: Fraseggia bene coi compagni offrendo la sponda per la rete di Piva; in area però serve più cattiveria.

VARRIALE 6,5: Si guadagna e realizza il penalty del vantaggio iniziale, esce stremato e dolorante.

Dal 61° FARNETI 5: Gara maschia dove non riesce ad entrarci mentalmente, serviva qualcosa in più.

Dal 61° BIANCHERI 5: Viscomi se lo mangia a colazione non facendogli vedere una mezza palla.

Dal 78° NEGRIN 5: Fuori dal gioco, fuori dagli schemi.

Dall'83° FUSCO n.g.

All. GRAFFIEDI 5,5: Nel momento migliore opta per un cambio che non si rivelerà producente ai fini del risultato.

VOTO DI SQUADRA 7: Un voto alto dopo una sconfitta è paradossale ma il Forlì visto oggi lo merita ampiamente: brucia è chiaro ma ora si deve solo ripartire a testa bassa.