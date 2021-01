Allenarsi a casa: ecco come allestire la palestra perfetta

Palestre ancora chiuse dopo i bagordi durante le festività? Ecco come rimettersi in forma senza dover uscire di casa. In tantissimi, già a partire dal primo lockdown, hanno iniziato a fare attività fisica nelle proprie abitazioni, tanto che, lo scorso anno era quasi un miraggio riuscire ad acquistare tapis roulant o cyclette, esauriti quasi ovunque. Ora che i magazzini sono riforniti , si può pensare a come allestire una palestra in casa, per allenarsi senza orari prestabiliti, concentrandosi sui propri punti deboli. Ecco alcuni suggerimenti utili.



Gli attrezzi che non possono mancare

Oltre agli esercizi a corpo libero, ci sono diversi attrezzi che possono essere utili per il proprio angolo fitness: manubri e bilancieri per allenare le braccia, sono facilmente reperibili ed occupano poco spazio, oltre ad svere costi molto ridotti; gradino da step, poco ingombrante si presta a molteplici esercizi, per il benessere di tutto il corpo. Ci sono poi attrezzi e macchinari più strutturati che si prestano ad un uso domestico: la cyclette, di cui si trovano innumerevoli modelli con una grande varietà di prezzo,oltre a rafforzare i muscoli di schiena e gambe, aiuta a migliorare la postura e va ad agire in modo benefico sul sistema respiratorio e cardio-circolatorio. Altro attrezzo che nelle case va per la maggiore è il tapis roulant: oltre ad aiutare a ridurre il peso corporeo, le attività di camminata e corsa portano grandi benefici al sistema cardio-circolatorio e riducono lo stress, come ogni tipo di attività fisica. L'ellittica è, invece, un attrezzo che allena tutto il corpo, concentrandosi in particolare su gambe, glutei, braccia e addome, permettendo di eseguire movimenti circolari che non stressano le articolazioni. Stessa funzione per il vogatore, con il quale si può eseguire un allenamento completo, permettendo di far lavorare quasi tutti i muscoli del nostro corpo. Poi un classico: la panca, per chi vuole concentrare i propri sforzi su braccia, spalle, petto, ma anche addominali e dorsali.

Dove posizionare la palestra

Sicuramente luce e riciclo d'aria sono tra gli elementi fondamentali per la scelta della stanza dove allestire la propria palestra, come del resto lo spazio, a seconda di quali attrezzi si intendono utilizzare. Non dovrebbe mancare un armadio o un contenitore adeguato per riporre gli attrezzi. Ovviamente, le dimensioni della casa e delle stanza saranno decisive per la scelta di attrezzi o macchinari da acquistare, senza dimenticare che, quando la stagione lo permette, si potrà praticare attività fisica anche sul terrazzo o in giardino.

Illuminazione della palestra

La luce è molto importante in una palestra, anche se casalinga, per potersi allenare in tutta sicurezza. Oltre alla luce naturale che potrà entrare durante le ore diurne, è importante provvedere ad un'adeguata illuminazione anche quando cala il buio: una lampada a led può essere la soluzione ideale, garantendo giusta illuminazione e risparmio energetico.

Pavimento della palestra

Un aspetto da non sottovalutare è quello di un rivestimento antiurto ed antiscivolo, la caduta a terra di attrezzi pesanti o una caduta, potrebbero essere rischiosi. Senza incorrere in costi esagerati basterà premunirsi di tappeti antiscivolo o pannelli di gomma da posizionare sul pavimento per poter praticare sport in tutta sicurezza.

Gli accessori in più

Sicuramente per allenarsi l'accompagnamento musicale è d'obbligo, nella nostra palestra casalinga non può quindi mancare un impianto stereo. Se abbiamo intenzione di allenarci seguendo corsi on line o un allenatore virtuale, anche uno schermo può essere molto utile. Per perfezionare i movimenti uno specchio appeso alla parete o appoggiato a terra potrebbe essere un'ottima idea.

