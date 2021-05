L'arte contemporanea sbarca a Portico: l'artista Rudi Ninov realizzerà un intervento nel borgo

I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non superiore a 5000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare, diventano il teatro di venti interventi in siti d’arte contemporanea

Una Boccata d’Arte è un progetto d’arte contemporanea diffuso in tutte le regioni italiane che promuove l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più belli ed evocativi d’Italia, tra questi anche Portico e San Benedetto. Dal 26 giugno al 26 settembre 2021, torna la seconda edizione ad accompagnare in un nuovo itinerario culturale che propone venti nuovi borghi, uno per ogni regione italiana, e altri venti artisti selezionati che realizzeranno i venti interventi in situ, dalla Valle d'Aosta alla Sardegna, mirato a coinvolgere non solo gli appassionati e gli addetti ai lavori, ma anche un pubblico più ampio e trasversale.

I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non superiore a 5000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare, diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua. Una Boccata d'Arte consente all'artista la più ampia libertà creativa e l'utilizzo di qualsiasi media artistico all’interno di percorsi tematici che dialoghino in modo convincente con i borghi. Per sua scelta fondativa, Fondazione Elpis, attenta agli impatti educativi e sociali delle proprie attività, concentra i propri progetti sia su artisti già affermati, sia sul sostegno di artisti giovani ed emergenti, provenienti da Paesi e culture differenti, il cui talento meriti una maggiore opportunità di visibilità e supporto. La selezione degli artisti, condivisa da Fondazione Elpis con Galleria Continua, è lunga e attenta e, a partire dalla visita di tantissimi studi d'artista, opere, conduce alla rosa ristretta dei venti artisti scelti ad ogni edizione.

Rudi Ninov (Tetenev, 1992) è l'artista che realizzerà un intervento nel borgo di Portico e San Benedetto, in Emilia-Romagna. L’interesse di Rudi per i primi film d'animazione e il loro meccanismo cinematografico è fondamentale nel suo lavoro. In contrasto con l'assenza di gravità e la potenza grafica del lavoro bidimensionale delle sue tele, le sculture presentano una tattilità e una molteplicità materiale di tensioni, trame superficiali e colori, che come codici impazziti rimandano a sfere semantiche diverse. Laureatosi al Goldsmith College di Londra, prosegue gli studi alla Städelschule di Francoforte. Vincitore del Cultural Perspectives Foundation Scholarship, Bulgaria nel 2019, e The Neville Burston Award for Painting, UK nel 2015; tra le sue mostre più recenti Pretty sure it’s just the wind, Goethe Institute and Swimming pool, Sofia nel 2021, e Orbit, Messeturm, Francoforte, nel 2020.