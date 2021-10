Competenze digitali, in partenza corsi gratuiti

Sono in partenza a Forlì corsi di formazione gratuita, cofinanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, rivolti a persone occupate e non occupate con l’obiettivo di promuovere la formazione di competenze digitali che contribuiscano all’utilizzo di soluzioni ICT (Information and Communication Technologies) e di tecnologie innovative nelle imprese.

I corsi proposti hanno l'obiettivo di sviluppare competenze ICT altamente professionalizzanti in ambiti quali: Grafica Multimediale, Progettazione siti web e blog, Sviluppo App, Big Data e Web Analytics, Linguaggi di programmazione, Video making, E-commerce, IoT, Cyber Security, Digital e Social Media Marketing, Business Collaboration, Assistenza Tecnica ai clienti. Pertanto, in funzione dei requisiti e degli standard di alta qualità richiesti dal settore ICT, i corsi sostengono un uso consapevole e autonomo delle più innovative tecnologie e favoriscono la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori.

Techne in qualità di ente capofila coordina un partenariato composto da A.E.C.A., Futura scarl e Cescot scarl. L’offerta formativa si articola su 18 percorsi, della durata di 32, 48 e 64 ore, e si potrà scegliere di partecipare a più progetti, fino a un massimo di 128 ore per persona.

Nell’ottica di dare risposte adeguate i corsi potranno essere avviati sia in modalità frontalepresso la sede di Techne Forlì (Via M. Buonarroti, 1), che online, a partire dal mese di novembre 2021. Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi a Techne Tel. 0543/410711 - 3248952865 (WhatsApp) oppure visitare il sito www.techne.org.