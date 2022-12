Open day alla scuola Palmezzano: appuntamento per lunedì

a scuola secondaria di primo grado “Marco Palmezzano” di Forlì apre le sue porte lunedì 12 dicembre, alle ore 18, per presentare la propria offerta didattico-pedagogico-educativa alla cittadinanza ed alle generazioni di nuove studentesse e studenti. Ai futuri alunni, accolti ed introdotti nel percorso formativo dalla Dirigente, dal corpo docente e dagli stessi studenti/studentesse della scuola, verrà illustrato un percorso didattico sperimentale ed innovativo già in essere ed in programmazione nel corrente anno scolastico.

Il progetto si articola lungo gli indirizzi del Modello Organizzativo Finlandese (MOF) strutturato attorno ad alcuni punti cardine quali l’ottimizzazione del tempo scolastico e la costruzione di un ambiente incentrato sul benessere di alunni, famiglie e docenti. La sperimentazione del MOF si sviluppa su un incremento della didattica laboratoriale e sulla compattazione oraria che strutturano un’attività di consolidamento di studio prevalente in classe e, come conseguenza, un minor carico di lavoro a casa.

La ricca programmazione offerta dalla scuola si sviluppa tanto in progetti svolti in orario curriculare (Sedicicorto, Ies; Percorsi di educazione fisica; Punto Europa; Lettorato; Debate; Giochi matematici; Storia del Novecento; Snacking) quanto in orario pomeridiano (Laboratorio di italiano; Certificazione Ket; Centro sportivo scolastico; Radio Palmezzano Today; Teatrando; Action in Action; Sogno di una notte di mezza estate; E-state in scena).

Nel corso dell’Open Day famiglie e ragazzi presenti potranno partecipare direttamente alle attività dei laboratori ovvero: multilingue, informatica, matematica, artistico, musicale. Inoltre saranno aperti un laboratorio dedicato a Dante e uno in palestra per l’educazione fisica. Gli intervenuti all’Open Day potranno assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese recitato da una classe della Palmezzano e provare l'ebbrezza di andare in onda su Radio Palmezzano Today, la web radio di istituto creata e gestita dalle ragazze e dai ragazzi della scuola.

La scuola Palmezzano rientra nel novero dei plessi strutturati attorno all'Istituto Comprensivo n.2 di Forlì di cui fanno parte anche le scuole dell’infanzia Arcobaleno (Open Day 9 gennaio ore 17.30) e Margherite (14 gennaio ore 10); le scuole primarie Rivalta (Open Day 14 dicembre ore 18) e De Amicis (Open Day 15 dicembre ore 18).

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet della scuola www.ic2forli.it