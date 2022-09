Basket, l'addio a Donovan Jackson ancora prima di iniziare: "Contratto risolto consensualmente"

Finisce ancora prima di iniziare il matrimonio di Donovan Jackson con la Pallacanestro Forlì. Prima di indossare la casacca biancorossa la guardia americana ha subìto un infortunio al ginocchio destro, che richiederà un lungo stop per il recupero. È così, annuncia la società di viale Corridoni, “di comune accordo con l’agenzia che rappresenta il giocatore, le parti hanno risolto consensualmente il contratto in essere”. Al momento a disposizione di coach Antino Martino c’è Nikolas Thomas Raivio, che ben si è comportato al recente Memorial Bortoluzzi. "Se Jackson non sarà un nostro giocatore ce ne sarà un altro che sarà più forte", aveva dichiarato il presidente Gianfranco Nicosanti in occasione della presentazione della campagna abbonamenti.