Basket serie C, primo allenamento al PalaVending per i Baskers Forlimpopoli

Prima sessione d'allenamento al PalaVending per i Baskers Forlimpopoli in vista della stagione sportiva 2023/2024. La squadra, agli ordini dello staff tecnico e del preparatore fisico, ha sostenuto la prima sessione mista d'allenamento sotto gli occhi vigili dell'entourage dirigenziale. Il primo test amichevole si terrà già mercoledì 6 settembre a Forlimpopoli quando Lorenzo Brighi (già designato nuovo capitano) e compagni affronteranno gli Aviators Lugo partecipanti al torneo di serie C.