Basket serie C, test contro gli Aviators Lugo: segnali positivi per i Baskers

Va in archivio dopo due settimane intense di preparazione la prima amichevole stagionale dei Baskers Forlimpopoli. Nonostante due assenze da ambo le parti e le gambe ovviamente imballate apprezzabile la volontà di amalgamarsi in vista della probante stagione alle porte. Contro una diretta concorrente del girone B i ragazzi di Tumidei hanno lasciato intravedere di essere sulla buona strada con ampi margini di miglioramento e buon apporto degli under (vinti tre quarti disputati si quattro). Ora dopo un giorno di riposo e la seduta programmata per venerdì si tornerà già in campo sabato pomeriggio con i varesini di Marnate in ritiro nel week end a Cesenatico.

Chemifarma Forlimpopoli - Aviators Basket Lugo 78-67

(20-15; 20-24; 22-19; 16-9)

Chemifarma: Rossi 9, Brighi A. 11, Brighi L. 14, Dell’Omo 13, Bracci 8; Lazzari 8, Farabegoli 3, Ruscelli 9, Palazzi, Naldini 2, Balistreri 1. All.: Tumidei

Aviators: Baroncini 2, Goi 9, Fussi 17, Ravaioli 16, Arosti 13; Ragazzini 5, Pasquali 3, Morazzi, Randi. All.: Baroncini

Arbitri: cinque in rappresentanza del Gap Forlì Cesena.

NOTE - punteggio azzerato ad ogni quarto