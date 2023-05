In 700 a tifare l'Unieuro al Cineflash. E per Gara 3 si replica

Oltre 700 persone, due sale del Cineflash di Forlimpopoli piene e il tifo, quello vero, come se si fosse all’Unieuro Arena: anche lunedì sera, al cinema, è stato un vero spettacolo e i tifosi biancorossi hanno vissuto la partita con quella passione e quell’entusiasmo che li guida e che dimostrano ogni domenica. E mercoledì, si replicherà per Gara-3: è confermata, infatti, la proiezione della sfida contro Chiusi. Sempre 700 posti disponibili, senza prenotazione e fino ad esaurimento. L’ingresso sarà gratuito e completamente sostenuto dalla Pallacanestro 2.015 Forlì. Dalla società "un ringraziamento anche a Lnp per avere contribuito parzialmente, concedendo la licenza commerciale Lnp Pass a sostegno della città di Forlì".