Per la prima volta farà coppia col fratello Lorenzo: i Baskers si assicurano Antonio Brighi

La calda stagione del mercato estivo appena iniziato si apre con un colpo a sensazione. A seguito della firma sul contratto avvenuta proprio ieri, i Baskérs Forlimpopoli si sono infatti assicurati Antonio Brighi (play-guardia, classe 1996, 190 centimetri). Si compone così per la prima volta in carriera la coppia col fratello Lorenzo, i due avevano giocato contro nella stagione 2018/2019 quando a livello realizzativo viaggiò a quasi 14 punti di media con la canotta di Lugo contro Crema.

Atleta decisamente di categoria superiore (vanta nove campionati consecutivi in serie B fra Vasto, Porto S.Elpidio, S.Miniato, Senigallia, Lugo, Vicenza, Fiorenzuola e le ultime due ai Tigers Romagna, l’ultima da capitano), Antonio incarna la figura dell’esterno duttile che fa del talento e versatilità le sue prerogative. Mossi i primi passi nel basket che conta a Ravenna per poi debuttare in A2 a Ferrara a soli 19 anni, ora dopo essersi costruito una solida reputazione nella cadetteria sposa ora la causa del galletto per rinforzare l’organico in vista del probante campionato di serie C Unica.

"Approdo a Forlimpopoli con grande entusiasmo - esordisce Antonio Brighi -. Se da un lato mio fratello mi ha sempre rassicurato sulla bontà dell’ambiente, ho poi potuto approfondire col coach e la società il progetto ambizioso e la volontà di emergere. Da parte mia farò di tutto per non disattendere le aspettative ed essere lì a lottare nelle parti alte della classifica”.