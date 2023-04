Basket serie C Gold, per i Baskers impegno proibitivo in casa della prima della classe

Quando mancano oramai solo due turni al termine della stagione regolare, l’estremo equilibrio che ha caratterizzato il campionato lascia ovviamente in sospeso svariati verdetti. In particolare se dal secondo al settimo posto v’è certezza di qualificazione ad uno dei quattro barrage promozione, è ancora piena bagarre fra altre quattro formazioni: se Castelnovo (22) e Cmp Global (20) ad ora chiudono la virtuale griglia, nelle dirette retrovie Baskérs e Zola Predosa (entrambe a 18) tenteranno negli ultimi 80’ una strepitosa rimonta.

Il calendario disegna per la penultima giornata l’ultima trasferta festiva in casa della prima della classe, dall’ultimo turno a Guelfo prima della sosta Pasquale già matematicamente promossa in B Interregionale. Bmr Reggio Emilia-Chemifarma Forlimpopoli (in scena domenica ore 18 al PalaRegnani di Scandiano, arbitri Saraceni e Vaccarella) sarà per gli uomini di Diacci una sorta di festa davanti ai propri tifosi mentre per i romagnoli, in campo dopo le dirette concorrenti, ovviamente la prima di due finali con la speranza di giocarsi tutto nell’epilogo interno con Molinella.

Capace di inanellare ben 17 successi consecutivi e superata fra le mura amiche solo da Ferrara, il sodalizio reggiano vanta un roster formidabile con i picchi del gaucho Merlo (top scorer del torneo a 16,9 e miglior play della rassegna) e del lettone Sakalas (ala grande da 12,8). Nella miglior difesa e come secondo miglior attacco spiccano i rendimenti del solido tandem Magni-Longoni mentre Aguzzoli ha fornito un validissimo contributo.

Dal canto loro i Baskérs, nonostante le importanti defezioni, dovranno gettare anima e corpo sul rettangolo e tentare di sovvertire un pronostico che appare scontato; nella gara d’andata Basket 2000 prevalse nel finale al PalaVending per 65-70 (Farabegoli, ex di turno, 12 e Merlo 25).Per chi non avrà l’opportunità di seguire la squadra a Scandiano è prevista la diretta integrale dell’evento sulla pagina Facebook di Basket 2000 Reggio Emilia.