Calcio a 8 femminile, le Under 12 del Vecchiazzano sorprendono al Torneo Nazionale

L'Asd Vecchiazzano, al suo primo anno di impegno nel settore del calcio femminile, ha ottenuto un ottimo risultato al Torneo Nazionale Under 12 Femminile Calcio a Otto. Quest' anno le categorie che potevano prendere parte al torneo erano le 2011, 2012, 2013. La formazione, guidata dalla mister Maltoni Jennifer, è stata tra le 19 iscritte della regione e le 186 di tutta Italia.

All' interno del proprio girone le ragazze biancoblu si sono fatte strada pian piano con alcuni risultati importanti e inaspettati contro Ravenna e Rimini, riuscendosi così a qualificare per la successiva fase Interprovinciale. Questo ha significato per la squadra una trasferta di lusso a Reggio Emilia in casa del Sassuolo, società professionistica di Serie A anche al femminile. Proprio a Reggio Emilia è terminato il cammino delle ragazze del Vecchiazzano, che sono tornate sconfitte dallo straripante Sassuolo e pareggiando con Juventus Club Parma.

Hanno partecipato Alessia Maria Dragoi, Camilla Pasini, Emma Damiano, Anna Nesci, Sofia Filipelli, Flavia Bonadonna, Saphira Troiano, Amelia Vandi, Nicole Rubino, Carlotta Abate, Alessia Raniolo, Sara Raniolo, Ilaria Turchi, Irene Castiglioni, Caterina Matteucc, Ambra Dotti e Anita Udeh Somtochukwu. La società "è orgogliosa del risultato raggiunto dalle proprie ragazze contro ogni aspettativa ed è sicura che sarà il trampolino di lancio per altre soddisfazioni in futuro. Si ringraziano le società Pianta e Faventia Calcio per la disponibilità dimostrata a collaborare con il prestito di alcune ragazze".