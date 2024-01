Calcio, vittoria secca del Forlì su Certaldo: il Ravenna capolista si fa più vicino

Poteva essere una gara trabocchetto, ma non sbaglia il Forlì che firma il blitz sul campo del Certaldo; risultato finale di 3 a 1 per i ragazzi di mister Mauro Antonioli che grazie a questi tre punti si riportano nuovamente a ridosso del Ravenna capolista, oggi fermato sul pari a Sant'Angelo. Le reti dei biancorossi portano la firma di Greselin al 32°, Maggioli al 53° e Rosso al 68°, per il Certaldo la rete della bandiera porta il nome di Gozzerini all'82°.

Mister Antonioli recupera Maggioli che va a fare coppia in difesa con Tafa, Greselin prende il posto di Gaiola squalificato mentre in attacco Babbi ritrova un posto da titolare insieme a Merlonghi e Bonandi. Forlì pericoloso già al 12° con un colpo di testa di Pecci parato da Fontanelli, a cui risponde il Certaldo al 18° con una deviazione sotto misura di Borboryo che esce alla sinistra di Pezzolato. Ancora padroni di casa in avanti alla mezz'ora con una bella girata di Gozzerini respinta in tuffo dal solito Pezzolato. Forlì che ringrazia e due minuti più tardi passa in vantaggio: Bonandi in area appoggia bene per Greselin che al secondo tentativo insacca lo 0 a 1.

Prima della fine del primo tempo c'è ancora tempo per una bella conclusione di Merlonghi respinta coi piedi da Fontanelli ma il raddoppio è nell'aria perché passano pochi minuti della ripresa e al 53° il Forlì trova il secondo goal di giornata con Maggioli che su angolo svetta più in alto di tutti. Al 58° fa il suo esordio in biancorosso anche il neo arrivato Rosso che impiega appena dieci minuti e al 68° trova il suo primo sigillo con un diagonale che sbatte sul palo e batte per la terza volta Fontanelli. Match dunque in cassaforte e che vede Pecci vicinissimo al poker all'80° con una bella incursione centrale stoppata dal portiere di casa in uscita e la rete della bandiera all'82° ad opera di Gozzerini che rianima nel periodo finale il match ma non impedisce al Forlì di tornare da Certaldo con tre punti in saccoccia e accorciare così nuovamente in classifica sulla capolista Ravenna.