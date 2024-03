Un Forlì irriconoscibile crolla sotto i colpi di un Corticella spietato

Una sconfitta senza storia quella che il Forlì incassa nell'anticipo della 28esima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D; una formazione biancorossa irriconoscibile cede 4 a 0 contro un Corticella capace di giocare una gara praticamente perfetta. La doppietta di Trombetta (9° e 75°) e le reti di Suliani (54°) e Bertani (84°) fermano dunque la corsa del Forlì che dovrà dunque riscattarsi giovedì nel turno infrasettimanale.

La cronaca

Mister Antonioli deve fare i conti con gli assenti rinunciando a Drudi e Merlonghi che si accomodano in panchina; squadra che riparte col 4-3-3 con la coppia di centrali confermata Tafa e Maggioli insieme a Visani e Pecci, a centrocampo cerniera formata da Lolli, Ballardini e Prestianni mentre in avanti ritorna titolare Babbi insieme a Greselin e Bonandi. La partenza però è da incubo per i galletti: al 5° Trombetta fa le prove generali del goal saltando Pecci e scaricando in porta un destro deviato in angolo da Pezzolato mentre al 9° è sempre il bomber bolognese protagonista bravo a saltare Tafa e questa volta a depositare in rete il pallone dell'1 a 0. Forlì annichilito e vittima di un Corticella scatenato che al 18° si divora il raddoppio ancora con Trombetta fermato da un ottimo Pezzolato in uscita.

La risposta del Forlì arriva al 24° ed è colossale perché su una punizione pennellata da Prestianni, Greselin da due passi di testa sbaglia l'appoggio in rete divorandosi il pari. Prestianni che al 28° alza bandiera bianca per infortunio lasciando spazio a Casadio ma il copione non cambia col Corticella capace di creare a più riprese occasioni da goal col Forlì che si salva almeno nella prima frazione. Ripresa infatti che riparte sullo stesso tenore del primo e padroni di casa vicini al raddoppio al 48° ma Alboni servito sul dischetto alza la mira.

È solo questione di tempo perché lo show dei bolognesi sta per iniziare prima con Suliani che al 54° fa 2 a 0 poi con Trombetta al 75° e Bertani all'84° per il definitivo 4 a 0. A nulla sono valsi gli ingressi in campo di Merlonghi, Rosso, Graziani e Crociati perché il Forlì svanisce di fatto dal campo incassando così una severa sconfitta. Da segnalare l'ennesimo infortunio di giornata questa volta subito da Maggioli che al 75° nel tentativo di rincorrere un indemoniato Trombetta sente tirare il flessore ed è costretto al cambio.