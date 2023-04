Promozione, retrocede il Meldola: fatale la sconfitta di Gambettola

Il Meldola viene sconfitto 2-0 in casa della capolista Gambettola e retrocede in Prima Categoria. I giallorossi, penultimi una lunghezza sopra il Granata, non possono raggiungere la quartultima posizione che gli permetterebbe di giocare i playout, i punti di distacco dal Misano a due giornate dalla fine sono infatti 9. Meldola che a Gambettola scende in campo con una formazione rimaneggiata a causa di numerose assenze che spingono mister Ghetti a far debuttare i giovani Pugliese e Cimatti, e viene condannato dalla doppietta di Zavatta. Nelle ultime due gare di campionato i giallorossi saranno impegnati con Sampierana e Vis Novafeltria, prima di salutare la categoria dopo tre anni di permanenza.