Calcio, un Forlì decimato dagli infortuni cerca punti a Corticella: "Gara piena di insidie"

Con l'obiettivo di continuare a cullare un sogno mai realmente dichiarato, il Forlì salirà sabato, ore 14:30, in quel di Bologna dove nell'anticipo della 28esima giornata affronterà il Corticella; gara tutt'altro che semplice per la formazione di mister Mauro Antonioli alle prese ancora con una infermeria così piena da fare invidia ad un albergo della riviera in alta stagione. "Purtroppo siamo ancora qua a fare i conti fra chi ci sarà e chi no - ammette sconsolato il tecnico biancorosso - La situazione non è delle migliori con Gaiola, Checchi, Rossi, Prestianni, Barbatosta e Masini che non saranno della gara, Merlonghi e Mosole hanno avuto la febbre e vedremo fino all'ultimo se riusciranno ad esserci mentre l'unico rientro è quello di Drudi che almeno va a rimpinguare un reparto arretrato ridotto ai minimi".

Una situazione dunque complicatissima per i galletti che per cercare di restare in scia del Carpi capolista dovranno per forza cercare punti contro la formazione bolognese: "Al di là delle assenze quello che dovrà fare la differenza saranno le nostre motivazioni e la nostra mentalità, chiunque andrà in campo sono sicuro che lotterà e darà il massimo". Il Corticella, dopo la trionfale stagione passata dove ha vinto i playoff del girone D ai danni proprio del Carpi, ha confermato anche in questo campionato la bontà del lavoro svolto veleggiando sempre nelle zone nobili della classifica: "Sono un'ottima squadra che gioca su un campo poco adatto alle nostre caratteristiche, adattarsi il prima possibile ad una battaglia sportiva sarà sicuramente fondamentale. Il calendario sembra più duro per noi rispetto a Carpi e Ravenna ma non dobbiamo fare calcoli, concentriamoci ad una gara per volta poi tireremo le somme". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Crociati, Drudi, Graziani, Maggioli, Tafa, Visani, Zanni, Ballardini, Casadio, Greselin, Lolli, Pecci, Valentini, Babbi, Banfi, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.