Eccellenza, Samorè passa in prestito dalla Futball Cava alla Pianta

La Futball Cava Ronco comunica di aver trovato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Leonardo Samorè alla Pianta. "La società tutta manda un grosso in bocca al lupo al ragazzo per questa stagione sportiva" scrive il club in una nota. Si chiude oggi il calciomercato dei dilettanti: domenica la Futball Cava è attesa dal Masi Torello Voghiera.