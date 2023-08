Eccellenza, Sciaccaluga è ufficialmente un centrocampista della Futball Cava

La Futball Cava Ronco è comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Sciaccaluga per la stagione 2023/2024. Si allena con la squadra sin dal primo giorno di preparazione, ma solo sabato è arrivato l’accordo ufficiale. Classe 2003 scuola Ravenna, Sciaccaluga è un centrocampista e nella sua carriera ha avuto l’opportunità di debuttare in Serie D (con il Mezzolara, 21/22). In carriera, ha indossato anche le maglie di Classe ed Anzolavino (entrambe in Eccellenza).