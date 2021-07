Un pezzo di storia di Forlì: il Secondo Gruppo dell'Aeronautica Militare celebra l'83esimo anniversario

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì è un pezzo di storia della città mercuriale, nel nome di Arturo Spazzoli. L'ente di via Solombrini ha celebrato il primo luglio l'83esimo anniversario. Il suggello all’importanza della presenza in città del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli è stato dato lo scorso 26 aprile quando il sindaco, Gian Luca Zattini, ha consegnato la cittadinanza onoraria di Forlì al Reparto in una cerimonia solenne nella Sala Consiliare del Comune.