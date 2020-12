Il Ridolfi indossa la sciarpa biancoceleste: entusiasmo tra i tifosi per l'arrivo della Lazio

Entusiasmo all'aeroporto Ridolfi per l'arrivo della Lazio di Simone Inzaghi, che sabato pomeriggio alle 15 affronterà lo Spezia, che come è noto si appoggia allo stadio di Cesena per le partite casalinghe in attesa del completamento dei lavori dello stadio della propria città, finalizzati a rispettare i criteri infrastrutturali della Lega nazionale professionisti Serie A. La compagine biancoceleste ripartirà poi nella prima serata di sabato sempre dal Ridolfi.