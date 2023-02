"Un 2022 molto soddisfacente": la famiglia dell'Avis si allarga e arruola anche tanti 'giovani pensionati'

L’Avis Comunale di Forlì ha chiuso il 2022 forte dei risultati positivi conseguiti. Il consuntivo della raccolta registra, infatti, un incremento sia sul fronte del numero complessivo delle donazioni rispetto al 2021, sia sul totale dei donatori attivi, sempre in relazione all’anno precedente. Si tratta di un trend di crescita particolarmente rilevante se si considera che il 2022 ha visto riacutizzarsi i contagi da Covid-19. Già a partire dai primi mesi dello scorso anno sono stati avviati alcuni progetti specifici per migliorare le modalità di convocazione e prenotazione dei donatori e rimodulare l’offerta degli appuntamenti per le donazioni. Lo sforzo profuso ha dato i suoi frutti: nel 2022, le donazioni totali effettuate sono state 11.877, rispetto alle 11.424 del 2021 (453 unità raccolte in più, corrispondenti ad un incremento del 3,97%).

IL 2022 DELL'AVIS - Qui l'articolo completo