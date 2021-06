Cerimonia in Prefettura, toccante il momento dell'onorificenza alla vedova di Lorenzo Facibeni

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quella di martedì pomeriggio è stata una giornata di festa in Prefettura, con la consegna delle onorificenze agli operatori sanitari che si sono distinti per l'essenziale contributo prestato durante l’emergenza Covid-19. Toccante il momento dell'onorificenza per Natascia Casadei (vedova del vigile del fuoco Lorenzo Facibeni morto lo scorso anno dopo una lunga lotta contro il covid).