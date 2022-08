"Da Silver un gesto nobile. Che sia d'esempio ai ragazzi per costruire il futuro del nostro Paese"

Giovedì mattina è stato celebrato il 48esimo anniversario dell'attentato al treno Italicus, avvenuto a San Benedetto Val di Sambro nel 1974, dove Silver Sirotti, giovane forlivese ferroviere in servizio, immolò la sua vita per aiutare persone intrappolate in un vagone in fiamme. La cerimonia in sua memoria si è svolta nel parco “Silver Sirotti” di via Ribolle dove, alla presenza dei familiari, delle autorità cittadine e del gonfalone civico, sono stati deposti fiori al cippo che ne ricorda il sacrificio. Sono intervenuti il sindaco Gian Luca Zattini e Franco Sirotti fratello di Silver, mentre ha impartito una benedizione don Davide Medri, parroco di San Pio X. In rappresentanza della Provincia ha partecipato alla cerimonia il consigliere Daniele Valbonesi.