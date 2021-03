Controlli in centro, nei parchi e sulle auto: subito in strada i 7 nuovi agenti di Polizia Locale

Subito sul campo i 7 nuovi agenti a tempo determinato in forza alla Polizia Locale per la il controllo della città di Forlì. Nella giornata di sabato sono stati impegnati nei controlli anti-covid, sulla sicurezza stradale e in serata in centro contro i bivacchi e consumo di alcolici. Con i 7 nuovi ingressi di giovani agenti si rafforza il controllo sui fenomeni molesti che contribuiscono al degrado del centro storico.