Dieci concerti per l'estate forlivese: varietà di repertorio, ospiti internazionali e giovani protagonisti

L’edizione 2022 di Emilia Romagna Festival, in programma dal 5 luglio al 9 settembre con 48 appuntamenti all’insegna di Music has no barriers, porta con sé una novità, Forlì Grande Musica, la nuova rassegna di concerti organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì che, dopo il primo nucleo di concerti svoltisi lo scorso aprile, prosegue la sua programmazione all’interno della stagione estiva di Erf con preziosi concerti. Come per l’anno passato, tutti gli appuntamenti saranno ospitati nella città di Forlì, eccetto il Premio alla carriera ERF, quest’anno attribuito alla grande attrice regista e autrice romagnola Elena Bucci, che sarà consegnato, come di consueto, nello storico Palazzo Fantini di Tredozio, paese ubicato nella verde e solitaria Valle del Tramazzo, un piccolo gioiello dell’Appenino Tosco Romagnolo.