Il questore Mastromattei: "Mi impegnerò per dare una sede dignitosa alla questura". Zattini: "Ci stiamo lavorando col governo"

In occasione della celebrazione dei 172 anni della fondazione della Polizia di Stato, il questore Claudio Mastromattei ha scattato un'istantanea sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia nell’ultimo anno, con particolare riferimento alle attività svolte dal personale di Corso Garibaldi e del Commissariato di Polizia di Cesena in ambiti di particolare delicatezza, come il contrasto alla violenza domestica e di genere e la tutela delle persone che vivono condizioni di “fragilità”. Consegnati alcuni attestati di riconoscimento ai poliziotti che si sono distinti per particolari meriti di servizio. Si tratta solo di una parte dei tantissimi riconoscimenti attribuiti ai poliziotti di Forlì e Cesena e gli altri saranno consegnati nel corso di una successiva cerimonia in Questura.