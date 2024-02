Celebrato il giorno dedicato ai martiri delle foibe: "Una delle peggiori tragedie dell'Italia vissuta per anni nel silenzio"

In occasione del Giorno del Ricordo 2024 si è tenuta sabato mattina una Cerimonia istituzionale, alla presenza delle massime autorità cittadine, in via Martiri delle Foibe. Ha reso gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Il programma della cerimonia ha visto la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. A seguire interventi di riflessione da parte di rappresentanti delle istituzioni e di familiari. Le Associazioni combattentistiche e d'arma hanno partecipato con labari e medaglieri.