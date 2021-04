I progetti, le destinazioni e le strategie spiegati dalle 4 compagnie aeree che hanno scelto il Ridolfi

L'aeroporto di Forlì si apre alla città ed in particolare a farlo sono state le quattro compagnie aeree che hanno deciso di scommettere sullo scalo forlivese. L'occasione è stato l'evento "Meet & Fly", una sorta di open day organizzato giovedì per tutta la giornata all'interno dell'aerostazione di via Seganti. Programmato inizialmente per il 18 marzo e poi rinviato a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, le porte dell’aerostazione si sono aperte a circa 500 persone tra visitatori e addetti ai lavori, su più turni per evitare assembramenti dalla mattina fino al tardo pomeriggio.