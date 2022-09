Il negozio di souvenir "fascisti" preso di mira a colpi di pietra. I vandali bruciano anche i manifesti elettorali

Nella nottata tra martedì e mercoledì ignoti hanno preso di mira il negozio di souvenir 'fascisti' "Predappio Tricolore" di via Matteotti 53, scheggiando a colpi di pietra le vetrine del punto vendita. Ma non solo. Hanno strappato i manifesti elettorali, affissi nelle vicinanze del negozio, appiccando un incendio agli stessi manifesti strappati da tabelloni sul vicino marciapiede. L'azione si sarebbe verificata intorno alle 4, con alcuni residenti, svegliati dai rumori, a dare l'allarme I vandali si sono poi dileguati col favore delle tenebre, facendo perdere le loro tracce, non prima di attaccare nella vetrina due cappi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Predappio, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola e del Nucleo Investigativo di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Gli inquirenti stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I vandali non sono entrati nel negozio e non hanno rubato gli oggetti in vendita. Parla di "gesto deprecabile" il sindaco Roberto Canali nel condannare l'episodio, che ha destato sconforto tra gli abitanti. I manifesti elettorali sarebbero di diversi partiti, ma ulteriori approfondimenti sono in corso dal momento che sono andati distrutti. Gli uomini dell'Arma hanno repertato i sassi trovati sul posto ed i resti delle immagini elettorali andate a fuoco.