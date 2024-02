Lavori per 700mila euro: la palazzina "Ex Ramilli" diventa la nuova casa dei servizi sociali

La palazzina “Ex Ramilli”, in pieno centro storico, all'angolo tra via Giorgio Regnoli, via Oberdan e via Matteucci, è stata individuata dalla giunta Zattini come la nuova sede del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì. Si tratta di 2.700 metri quadrati di superficie distribuiti su tre piani e un seminterrato per oltre 75 postazioni, che ospiteranno i funzionari e gli operatori sociali dell’unità minori, anziani, disabili, famiglie e stranieri. L’opera, dell’importo complessivo di circa 700mila euro, è stata interamente finanziata dal Comune di Forlì. L’ex Ramilli diventa così la sede unica e il punto di riferimento dei servizi sociali.