L'ex Ramilli rinasce e diventa l'hub del welfare, Pierluigi Rosetti nuovo dirigente dei servizi sociali. "Non lasciamo indietro nessuno"

Una nuova casa, un nuovo dirigente. Parola d'ordine: maggiore accessibilità. Ventata di novità per l'unità operativa "Servizio Benessere Sociale e Partecipazione" del Comune di Forlì. A partire dalla sede, ufficialmente operativa nella palazzina "Ex Ramilli", nel cuore del centro storico, all'angolo tra via Giorgio Regnoli, via Oberdan e via Matteucci, che in passato aveva ospitato il Cup dell'Ausl. Si tratta di 2.700 metri quadrati di superficie distribuiti su tre piani e un seminterrato per oltre 70 postazioni, che ospiteranno i funzionari e gli operatori sociali dell’unità minori, anziani, disabili, famiglie, stranieri e amministrazione. Al vertice dell'unità operativa c'è Pierluigi Rosetti, che parla di "sogno diventato realtà. Si tratta di un intervento atteso da tempo, perché in questo modo si possono fornire una serie di servizi in un unico edificio".

I lavori

Una sede moderna in un palazzo storico, di proprietà del Comune, che non aveva subito più alcun intervento migliorativo dalla fine degli anni 80 e che accorpa tutti gli uffici del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, precedentemente distribuiti nelle diverse sedi di Corso Diaz, via Leoni Cobelli e via Giorgina Saffi. La riqualificazione, per un importo complessivo di circa 700mila euro, è stata interamente finanziati dal Comune di Forlì e coordinata dal dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Forlì, ingegner Gianluca Foca, e dall'architetto Simona Scattolin, direttrice dei lavori. Oltre al rinnovamento dell'impiantistica elettrica e termica, la palazzina è stata ridisegnata, "con spazi armonici, in modo da accogliere chi usufruisce i servizi e dare un senso di calore. Abbiamo cercato di personalizzare i vari piani, con colori differenti per dare un miglior orientamento. Abbiamo lavorato anche per dare spazi decorosi anche agli operatori".

VIDEO - Ecco il nuovo hub dei servizi sociali

I servizi

La struttura è anche amica dell'ambiente, illuminata a led, consentendo così un importante risparmio energetico. Gli arredi hanno avuto un costo di circa 100mila, con uno stile uniforme nei vari uffici. "Sono stati completamente riorganizzati gli spazi - illustra Rosetti -. E' presente uno Sportello Sociale, con un front-office unico accessibile a tutti e dove si possono esporre le proprie problematiche (tutti i giovedì è aperto in modo continuativo dalle 8,30 alle 18,30). L'obiettivo è essere più funzionali alla nostra comunità. Si tratta quindi di un progetto molto importante, significativo e impegnativo".

"Al centro le persone"

"Forlì è una città che mette al centro le persone, che non lascia indietro nessuno e la nuova sede dei servizi sociali ne è la prova - commenta l’assessora con delega al Welfare e alle Politiche per la Famiglia, Barbara Rossi -. Questa sede è per tutta la comunità, un punto di riferimento per una città che cresce e investe nelle persone, nei servizi e nelle diversità. Cerchiamo di offrire servizi sempre più di qualità, dove gli spazi sono importanti, perchè rappresentano luoghi dove le persone devono stare bene. Ed è questo il nostro compito ed è questo lo spirito che ha accompagnato la nascita della nuova sede di via Oberdan".

Riferendosi ai servizi, l'assessora sottolinea come l'unità operativa sia stata organizzata su più piani "per garantire privacy agli utenti che portano le loro istanze ed hanno bisogno della maggiore riservatezza. C'era bisogno di un unico punto di riferimento dove accogliere i nostri cittadini e creare un luogo di lavoro più sinergico per i nostri dipendenti, persone professionali, di cuore e di grande competenza". Dall'assessora un ringraziamento anche al nuovo dirigente Rosetti, "persona di grande umanità, ma anche alle ditte che hanno reso speciale questo luogo di lavoro".

"Qui persone straordinarie"

"Ci sarà tempo di capire se quello che è stato creato è funzionale ai cittadini e dipendenti - le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Stiamo lavorando per creare condizioni di miglior accessibilità. A poche centinaia di metri restituiremo un parcheggio da oltre cento posti auto (il riferimento è alla Galleria Vittoria, ndr). Qui ci sono persone che hanno dedicato la vita ad un lavoro difficilissimo. In questi cinque anni ci sono state tante problematiche, dal covid all'alluvione, ma la macchina comunale ha dato sempre il meglio di sè. Ho trovato persone straordinarie, che hanno saputo affrontare situazioni inimmaginabili in maniera professionale, attente e vicine ai cittadini. E la nuova sede dei servizi sociali deve diventare uno dei punti principali della vita della città". Quanto agli spazi di via Cobelli, "cercheremo di venderli", ha affermato l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani.