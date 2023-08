Rottami di elettrodomestici in fiamme. E' questa la causa della vasta colonna di fumo nero che si è alzata venerdì pomeriggio, intorno alle 16,30, dal deposito di Alea Ambiente, in via Golfarelli. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione del rogo ai vicini mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Non si segnalano feriti.