La ministra Bernini arriva nella Forlì alluvionata: "Legatissima a questa città dove ho insegnato tanti anni"

Forlì ha ricevuto la visita della ministra per l'Università e ricerca Anna Maria Bernini oggi pomeriggio, venerdì. Bernini è giunta in municipio, accolta nel Coc, il centro di coordinamento comunale dei soccorsi. “A Forlì in particolare era importante esserci, è stata la mia prima destinazione universitaria, dove ho insegnato per tanti anni alla facoltà di economia e sono legatissima a questa città”. Sul fronte dei finanziamenti per le riparazioni e i danni è ancora presto parlarne per Bernini: “E' stato dichiarato lo stato di calamità, il Governo c'è e lavora sul territorio. Ora p importante gestire in velocità lo spostamento di fango e detriti per evitare che la situazione patologica si consolidi, poi bisognerà pensare a tutto il resto: c'è massima disponibilità a portare risultati sul territorio durante e dopo l'emergenza”.

