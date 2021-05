Laboratori all'avanguardia per gli studenti di medicina all'ospedale

Non solo nuovi lavori al campus per estendere le aree per didattica e studio, a Forlì sono stati presentati ufficialmente i laboratori didattici del corso di laurea in Medicina all'ospedale Morgagni-Pierantoni. Il corso forlivese di Medicina e Chirurgia si sviluppa infatti in due diverse location: le lezioni didattiche si svolgono presso il Teaching Hub all’interno del Campus, mentre i laboratori didattici sono accolti all’interno del Padiglione Valsalva a Vecchiazzano. Questi spazi dove si svolgono le esercitazioni del primo biennio di corso, si caratterizzano per la presenza di laboratori avanzati con strumentazione d’avanguardia.